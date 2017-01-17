В Бахчисарае сообщают об открытии нового здания ФСБ

В Бахчисарае 17 января открыто новое здание Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Об этом сообщает российское издание «РИА новости Крым».

«В самых худших условиях мы находились в Бахчисарае. Средств на строительство было выделено достаточно, и объект был построен за восемь месяцев», – отметил руководитель крымского управления ФСБ России Виктор Палагин.

Он также утверждает, что новые здания ФСБ будут построены в других городах Крыма.

«В ближайшее время мы начнем строить в Керчи и Судаке», – сказал Палагин.

В издании отмечают, что в церемонии открытия приняли участие первый заместитель директора ФСБ России, руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов, руководитель крымского управления ФСБ Виктор Палагин, а также подконтрольный Кремлю председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

