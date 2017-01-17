Порошенко утверждает, что договорился о встрече с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью изданию Bloomberg.

«Я был одним из первых мировых лидеров, кому Дональд Трамп позвонил после выборов. Мы имели достаточно многообещающую беседу. Мы договорились, что сразу после инаугурации согласуем дату моего визита в Вашингтон», – заявил Порошенко.

Он также высказал уверенность в продолжении американской поддержки Украины и при новой администрации.

В администрации избранного президента США Дональда Трампа информацию о предстоящем визите президента Украины пока не комментировали.

Дональд Трамп принесет присягу на посту президента США 20 января.

В ноябре Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США и пригласил его посетить Украину.