Порошенко: пока российские военные не покинут территорию Украины, санкции должны действовать

Санкции в отношении России должны действовать, пока российские войска не покинут украинскую территорию, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg.

Порошенко подчеркнул, что санкции против России являются вопросом глобальной безопасности.

«Если будет разрешено любому начинать агрессию против суверенного, независимого государства только за его желание реформироваться, построить демократию и бороться за свободу, то это вопрос ценностей, а не санкций», – подчеркнул украинский президент.

Порошенко напомнил о Будапештском меморандуме, когда ряд стран гарантировал Украине ее суверенитет и территориальную целостность за отказ от ядерного оружия.

Также Порошенко отметил, что, аннексировав Крым, Россия «полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете безопасности ООН».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».