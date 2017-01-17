Аваков: ключевая задача для силовиков на 2017 год – деоккупация Донбасса и Крыма

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал ключевой задачей украинских силовиков на 2017 год восстановление суверенитета на Донбассе и возвращение контроля над аннексированным Крымом. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники», – заявил Аваков.

По словам украинского министра, это не долгосрочная миссия, а задача ближайшего времени.

«После разработки плана и постановки задач в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей»,–добавил Аваков.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».