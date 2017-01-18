В Крыму рапортуют о капремонте 358 многоквартирных домов в 2016 году

За 2016 год в Крыму выполнили капитальный ремонт 358 многоквартирных домов, сообщает 17 января​ пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства жилищно-коммунального хозяйства полуострова.

По данным ведомства, ремонтные работы проводились в рамках адресной программы, на осуществление которой было выделено «около 649,2 млн рублей».

«За счет этих средств проведен капитальный ремонт кровель, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых систем и фасадов. Кроме того, до 1 апреля будут завершены работы по капремонту еще 45 домов», – говорится в сообщении ведомства.

«Региональная адресная программа» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Крыма, на 2015-2016 годы была утверждена постановлением подконтрольного Кремлю правительства Крыма в июле 2015 года.

Предполагается, что в результате реализации программы будет выполнен капитальный ремонт 403 многоквартирных домов общей площадью 1814699,44 квадратных метров, в которых проживает 60 218 граждан.