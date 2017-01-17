Джелял: назначение крымского татарина на пост вице-мэра Симферополя проблем народа не решит

В Меджлисе крымскотатарского народа считают, что назначение на пост заместителя главы подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Наримана Исаева не повлияет на решение проблем крымскотатарского народа на полуострове. Об этом в комментарии Крым.Реалии первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.

«В этом государстве даже с назначением крымских татар, с таким подходом, который российское государство реализует в отношении крымских татар, надеяться на решение каких-либо вопросов как минимум очень наивно. Сегодня и за последние 3 года мы убедились, что все эти назначения носили скорее политико-пропагандистский характер, чем содействовали решению каких-то проблем крымских татар», – сказал Нариман Джелял.

О назначении новых заместителей главы российской администрации Симферополя – Александра Овдиенко и Наримана Исаева – стало известно 16 января. В этот день на сайте горсовета появились соответствующие проекты решения очередной сессии.

Ожидается, что сессия горсовета, на которой будут утверждены эти назначения, состоится 18 января. В понедельник прошло заседание постоянных комитетов городского совета, на котором депутатам представили предложенные кандидатуры.