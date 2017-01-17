Плотницкий назвал крымских казаков «очень боеспособным подразделением»

Казаки были «наиболее боеспособными добровольцами», которые прибыли из Крыма в Луганскую область в 2014 году. Об этом 17 января заявил глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий, сообщает «рупор» ​российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

«В 2014 году через Луганск проходило очень много добровольцев из Крыма, и они в основном отправлялись на Славянск. У нас оставалось не так много, как бы мы хотели. Я хочу выделить крымских казаков – это очень боеспособное подразделение», – сказал Плотницкий.

По словам главы группировки «ДНР» Александра Захарченко, в боях на юго-востоке Украины на стороне этой группировки воевали порядка двух тысяч крымчан.

Накануне сообщалось, что главари группировок «ЛНР» и «ДНР» планируют посетить Крым. Сообщается, что визит Плотницкого и Захарченко приурочен к празднованию 363-й годовщины Переяславской Рады.