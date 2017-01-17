МИД России обещает использовать «все средства правовой защиты» в Гааге

Министерство иностранных дел России заявило о готовности использовать «все доступные средства правовой защиты» в связи с подачей Украиной иска против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе российского МИДа.

«Основной, если не единственной, целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд», – отметили в российском ведомстве.

В пресс-службе российского министерства иностранных дел утверждают, что обращение против России в Международный Ссуд «преследует лишь сиюминутные политические интересы».

Накануне Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.

В начале января 2017 года сообщалось, что первое решение международного трибунала по Крыму должно быть вынесено в 2019-2021 годах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».