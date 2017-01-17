Депутат от КПРФ не поддержит новых кандидатов на пост вице-мэров Симферополя

Не все партийные фракции поддерживают кандидатуры на пост заместителей главы российской администрации Симферополя Александра Овдиенко и Наримана Исаева, заявил симферопольский депутат от КПРФ Степан Кискин в комментарии Крым.Реалии. По словам Кискина, он будет голосовать против этих кандидатур.

«Городу нужны специалисты. А опять Овдиенко... Я так послушал, он – не специалист. Ладно, Исаев, он будет по национальностям заниматься. А Овдиенко как первый зам должен быть специалистом. Руководить все могут, а чтобы были строителями, в крайнем случае архитекторами, то нет... Я не буду говорить за всех, но я лично буду голосовать против таких кандидатур», – сказал Кискин.

О назначении новых заместителей главы российской администрации Симферополя – Александра Овдиенко и Наримана Исаева – стало известно 16 января. В этот день на сайте горсовета появились соответствующие проекты решения очередной сессии.

Ожидается, что сессия горсовета, на которой будут утверждены эти назначения, состоится 18 января. В понедельник прошло заседание постоянных комитетов городского совета, на котором депутатам представили предложенные кандидатуры.