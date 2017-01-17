Поклонская считает, что иском в Гаагу в Украине отвлекают внимание от проблем в стране – СМИ

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что иск о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации, который Украина подала в Международный суд ООН, призван «отвлечь внимание от внутренних проблем» в Украине. Такое заявление Поклонская сделала в комментарии российскому агентству ТАСС 17 января.

По ее словам, «чтобы отвлечь недовольство народа от внутренних проблем, руководители этого государства фокусируют гнев на выдуманных внешних врагах, чтобы народ не спросил с них самих за разруху и кровопролитие».

Как сообщает издание, Поклонская добавила, что украинский президент «попутал понятия», обвинив украинскую власть в нарушении прав человека в стране.

Министерство иностранных дел России заявило о готовности использовать «все доступные средства правовой защиты» в связи с подачей Украиной иска против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе российского МИДа.

Накануне Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.

В начале января 2017 года сообщалось, что первое решение международного трибунала по Крыму должно быть вынесено в 2019-2021 годах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».