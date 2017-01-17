Радио Крым.Реалии. На Гайдаровском форуме без перемен?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии 17 января говорят об итогах экономического Гайдаровского форума и перспективах российской экономики.

Как видят экономическую ситуацию в России ведущие экономисты, есть ли у России шансы на экономическое развитие и слышат ли в Кремле либеральную общественность? На эти вопросы ответят российский экономист, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов и украинский экономист, исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. Ведущий – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.