Суд в Гааге: Киев просит обеспечить прекращение нарушений со стороны России

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений со стороны России в ходе рассмотрения дела по существу.

Как сообщает 17 января пресс-служба суда, в частности Россия должна воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию, осуществлять надлежащий контроль за границей, чтобы предотвратить дальнейшее финансирование терроризма, в том числе поставками оружия на территорию Украины.

Кроме того, отмечается, что Россия должна прекратить и воздерживаться от актов политического и культурного давления на крымскотатарский народ.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансирования терроризма и расовой дискриминации.

В сентябре прошлого года украинский МИД сообщил об иске о нарушениях морского права Россией.

Украина также подала ряд исков против России в Европейский суд по правам человека, в частности, по захвату контроля Россией над Крымским полуостровом и событиям, которые произошли позже на востоке Украины и касаются многочисленных нарушений прав человека, о незаконном вывозе детей-сирот из Луганской области (из оккупированного города Снежное) на территорию России. Еще одно производство по делам «Украина против России» Европейский суд по правам человека открыл по факту нарушения прав лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и его сына Хайсера Джемилева.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».