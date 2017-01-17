Мевлют Чавушоглу заверил, что Турция не признает аннексию Крыма – СМИ

Позиция Анкары по вопросу Крыма остается неизменной, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с группой преподавателей вузов Анкары, сообщает 17 января турецкое агентство «Анадолу».

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, нормализация отношений Турции и России не означает изменения позиции страны по крымскому вопросу, сообщает издание.

«Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. То же самое можно сказать о принципиальной позиции Анкары по вопросу территориальной целостности Украины и Грузии», – сказал Чавушоглу.

Как сообщается, глава МИД Турции также отметил, что Турция и Россия предпринимают совместные шаги по вопросу долгосрочного перемирия в Сирии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».