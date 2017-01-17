Крымские татары провели молебен у здания крымского суда

Крымские татары, собравшиеся в Симферополе у здания подконтрольного Кремлю верховного суда Крыма, где проходит судебное заседание по делу первого заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, провели коллективный молебен в память правозащитницы, ветерана крымскотатарского национального движения Зампиры Асановой.

Видео с коллективным молебном опубликовал 17 января на своей странице в Фейсбуке председатель Центральной избирательной комиссии Курултая Заир Смедляев.

Прочитал молитву и произнес короткую проповедь Энвер Муслядинов. В молитве говорилось о просьбе «помочь перенести крымскотатарскому народу выпавшие на его долю испытания и горести, сделать так, чтобы были прекращены несправедливые судебные процессы, и невиновные крымские татары поскорее вышли на свободу, осчастливив свои семьи».

Зампира Асанова влилась в крымскотатарское национальное движение в середине 1960-х годов, приняла участие в демонстрации 6 июня 1969 года в Москве под лозунгами в защиту Петра Григоренко, с требованиями вернуть депортированных крымских татар на родину. Активно участвовала в общественно-политической жизни Крыма и крымскотатарского народа. Умерла 17 января 2014 года.

16 января в Крыму возобновились судебные заседания по «делу Чийгоза».

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.