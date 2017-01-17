Тымчук: приговор крымскому подполковнику за дезертирство – «отличный прецедент» для Украины

Военный эксперт Дмитрий Тымчук назвал приговор за дезертирство крымскому подполковнику Тарасу Синичаку хорошим прецедентом для украинского государства. Об этом Тымчук сообщил 17 января в комментарии Крым.Реалии.

«Как прецедент – это отлично. Украина наконец-то начала реально наказывать предателей, которые оказались в рядах украинской армии», – заявил он.

По словам Дмитрия Тымчука, украинскому государству надо продолжать расследования в отношении военных, которые находились на высоких должностях.

«Первая категория – это высшие военачальники, начиная с начальника генерального штаба товарища Ильина (Юрий Ильин – командующий ВМС Украины до февраля 2014 года – КР). Его командования, командования ВМС, береговой обороны, которые работали на врага. Вторая категория – это люди, которые тоже непосредственно связаны с самого начала со сдачей военных объектов в Крыму. Те люди, которые даже будучи не на высоких должностях, облегчили оккупантам захват Крыма», – отметил военный эксперт.

Дарницкий районный суд Киева 16 января 2017 года вынес приговор за государственную измену и дезертирство подполковнику медслужбы, заместителю начальника подготовки личного состава ВМС Украины, который перешел на службу в армию России в период аннексии Крыма.

Прокуратура Автономной Республики Крым 29 декабря 2016 года направила в суд обвинительные акты в отношении одиннадцати бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которых обвиняют в государственной измене Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».