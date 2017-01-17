Киев в рамках иска против России в суд в Гааге требует возобновить деятельность Меджлиса

Украина требует от России возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в рамках иска в Международный суд ООН в Гааге, сообщает 17 января пресс-служба суда.

«Россия должна прекратить и воздерживаться от актов политического и культурного преследования против крымскотатарского народа, в том числе приостановить указ, запрещающий Меджлис крымскотатарского народа, и отказ от выполнения этого постановления и любых других аналогичных мероприятий, пока это дело находится на рассмотрении», – говорится в пресс-релизе по иску Украины против России.

В апреле прошлого года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.