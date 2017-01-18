«Нафтогаз»: в 2017 году потребление газа в Украине может снизиться на 11%

В 2017 году потребление природного газа населением и теплоснабжающими организациями в Украине может снизиться на 11%, сообщает 17 января пресс-служба «Нафтогаз Украины».

Такие данные озвучил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко после проведения круглого стола, посвященного обсуждению Энергетической стратегии Украины до 2035 года, сообщает УНИАН.

«Базовый сценарий предполагает около 10-11% падения, но это если мы берем население и «Теплокоммунэнерго». В промышленности есть небольшое снижение, но это буквально пару процентов», – сказал Витренко.

По его словам, снижение потребления газа в Украине будет обусловлено уровнем цены на газ, процессами либерализации рынка и ожидаемой реформой по монетизации субсидий.

Как сообщает издание, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 млрд кубометров.

Крупнейшими потребителями газа в Украине, по информации «Нафтогаза», являются население страны (31% по итогам 2015 года), промышленность (30,8%) и теплоснабжающие организации (16,2%).