МИД Украины: рассмотрение в суде Гааги иска против России может длиться несколько лет

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляет, что рассмотрение в Международном суде ООН в Гааге иска Украины против России за совершение актов терроризма и дискриминации может длиться несколько лет.

«Рассмотрение дела действительно тяжелая и длительная процедура. После принятия решения о применении временных мер суд дает некоторое время на подачу меморандума со всей доказательной базой», – сообщила представитель украинского МИД 17 января.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.

Как сообщили в Международном суде ООН, Украина просит ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений со стороны России в ходе рассмотрения дела по существу, в частности, Россия должна воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию, должна осуществлять надлежащий контроль за границей, чтобы предотвратить дальнейшее финансирование терроризма, в том числе поставками оружия на территорию Украины.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».