Суд продлил арест Ефремова до 17 марта

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 17 марта срок содержания под стражей бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Как сообщается, следующее подготовительное заседание по делу Ефремова в суде Луганской области состоится 24 января. Мера пресечения Ефремову истекает 20 января.

30 июля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что бывший председатель парламентской фракции Партии регионов и экс-председатель Луганской облгосадминистрации Александр Ефремов задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Луценко позже сообщил, что после задержания Ефремова доставили в следственный изолятор СБУ.

В партии «Оппозиционный блок», членами которой являются многие из бывших однопартийцев Ефремова, его задержание назвали «репрессиями против оппозиции».

Генеральная прокуратура Украины 4 января направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика»; государственной измене.