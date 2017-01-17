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Суд продлил арест Ефремова до 17 марта

Апелляционный суд по делу Ефремова, 2016 год

Апелляционный суд по делу Ефремова, 2016 год

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Старобельский районный суд Луганской области продлил до 17 марта срок содержания под стражей бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Как сообщается, следующее подготовительное заседание по делу Ефремова в суде Луганской области состоится 24 января. Мера пресечения Ефремову истекает 20 января.

30 июля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что бывший председатель парламентской фракции Партии регионов и экс-председатель Луганской облгосадминистрации Александр Ефремов задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Луценко позже сообщил, что после задержания Ефремова доставили в следственный изолятор СБУ.

В партии «Оппозиционный блок», членами которой являются многие из бывших однопартийцев Ефремова, его задержание назвали «репрессиями против оппозиции».

Генеральная прокуратура Украины 4 января направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика»; государственной измене.

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