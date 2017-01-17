Инициация празднования годовщины Переяславской Рады в Крыму «Русской общиной Крыма» под руководством российского сенатора Сергея Цекова – это попытка сохранить значимость этой организации в глазах российского руководства. Такое мнение в комментарии Крым.Реалии высказал участник крымскотатарского национального движения Али Хамзин.

«Организация «Русская община» всегда была в Крыму незаметной. А сейчас ее роль еще более незначительна. Поэтому ее руководителю сенатору Сергею Цекову нужно доказывать целесообразность ее существования. Инициация празднования годовщины Переяславской Рады в Крыму «Русской общиной Крыма» – это мероприятие, наверняка, согласованное с Кремлем. Внешне – чтобы заявить, что Украина и Россия – братские народы, а для себя – поставить галочку о проведенном громком мероприятии», – отметил Али Хамзин.

По мнению общественника, эта инициатива могла бы представлять интерес для крымчан в случае, если бы за ней последовали реальные шаги по улучшению ситуации с украинским и крымскотатарским языками на полуострове.

«Вот если за этой инициативой со стороны крымских властей и России последует полноценное признание, функционирование на полуострове, как государственных языков, украинского и крымскотатарского, то тогда это было бы интересно», – заявил Крым.Реалии Али Хамзин.

18-19 января в Крыму планируется отметить годовщину Переяславской Рады. Организатор мероприятий – «Русская община Крыма».

Переяславская Рада – собрание представителей украинского народа во главе с Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 января (по новому стилю 18 января) 1654 года в Переяславле (ныне Переяслав-Хмельницкий), принявшее решение об объединении Украины с Россией.