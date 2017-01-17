В Севастополе 17 января, одновременно во всех районах города, провели собрания жителей, на которых обсуждались будущие выборы губернатора и закон, который подконтрольные Кремлю власти должны для этого принять.

Выдвижение кандидатов на пост «губернатора», согласно проекту закона, должно происходить только от политических партий. Самовыдвижение кандидатур исключено. Кандидатура кандидата должна также быть поддержана десятью процентами местных депутатов. По мнению участников слушаний, это «ставит несколько фильтров на пути к открытости и демократичности выборов». В Севастополе, вместе с пригородами, после аннексии стало 120 местных депутатов, и собрать необходимое количество подписей каждому кандидату практически невозможно, считают участники слушаний.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, участники слушаний выразили недовольство фактом обязательного голосования на выборах губернатора военнослужащих срочной службы. Это связано с тем, что должность губернатора является по российскому законодательству государственной, и военные обязаны участвовать в голосовании. По словам выступивших на слушаниях, «губернатора Севастополя будут выбирать тюменские морпехи, служащие из Якутии и Бурятии».

По российскому законодательству также не существует ценза проживания кандидата в губернаторы на территории избрания. Озабоченность севастопольцев вызвало и то, что правом голосовать будут наделены лица, не проживающие постоянно в Севастополе, и получившие регистрацию за несколько дней до выборов.

Как признались организаторы обсуждения, проект закона о выборахне прошел юридической и антикоррупционной экспертизы, в нем не прописана процедура отзыва губернатора.

Выступающие высказывали опасения, что «город мечтал о выборе своего местного губернатора, а нас опять обманули и навяжут пришлого «варяга».

Среди вопросов, которые поднимались на обсуждении, был также факт наличия украинского гражданства у севастопольцев. Выступившие представители общественных организаций подчеркнули, что «это ставит под сомнение законность выборов, поскольку в них не могут принимать участие иностранные граждане». «Официально нас украинского гражданства никто не лишал. Выборы могут быть признаны незаконными», – отметили участники слушаний.

В ноябре 2016 года депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя одобрили внесение поправок в Устав города, которые предусматривают прямые выборы губернатора. Инициатором внесения изменений в Устав, который был принят в апреле 2014 года, выступил временно исполняющий обязанности губернатора аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников.