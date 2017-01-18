Радио Крым.Реалии: КаZантип вне Крыма. Как прошел фестиваль во Вьетнаме

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии 18 января говорят о новом эпизоде крымского фестиваля КаZантип, который прошел во Вьетнаме.

Что происходило на острове Фукуок? Сколько крымчан приехало на КаZантип и почему после аннексии полуострова фестиваль ни разу не удалось провести в Крыму?

На эти вопросы ответит крымский журналист Алексей Арунян и украинский диджей, основатель лейбла «Propaganda» Анастасия Топольская. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.