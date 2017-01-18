Россияне не почувствуют рост экономики в 1% – экономисты

Для реального улучшения уровня жизни в России необходим экономический рост от 5% в год, тогда как в 2017 году этот уровень составит лишь 1%. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 17 января сообщил украинский экономист, исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

«Это (1% роста экономики в год – КР) фактически в рамках погрешности. Другой вопрос, что люди должны почувствовать более низкий уровень инфляции, ожидания по замедлению темпов инфляции. В российской экономике, равно как и в украинской, есть большая проблема в том, что ни та, ни другая экономика, не в состоянии бороться с бедностью, если не покажет экономический рост от 5% в год. Ни одной стране не удалось бороться с бедностью, показывая более низкий рост», – подчеркнул Устенко.

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Украинский специалист добавил, что распространенные в развитых странах методы «разогревания экономики» в России не будут актуальными.

«Ни Украина, ни Россия не смогут стимулировать экономический рост такими традиционными методами, как в развитых странах – например, монетарными и фискальными методами. Россия не сможет запустить в полном объеме монетарные методы стимулирования, потому что это кратковременное разогревание экономики, после которого наступят сложные времена», – сказал Устенко.

В свою очередь, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов отметил, что в России незначительный рост экономики означает ее застой.

«Для такой страны, как Россия, любой рост меньше 3% – это, де-факто, стагнация. Поэтому тот же самый 1% на практике большинство граждан просто не заметят, как этот рост не заметит большая часть предприятий», – сказал Хестанов.

В Москве с 12 по 14 января проходил 8-й по счету экономический Гайдаровский форум. В течение трех дней представители российской финансовой элиты и политики обсуждали новые пути экономического развития России.

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что современное состояние экономики России ниже уровня периода застоя в СССР. Он отметил, что в ближайшие 10-15 лет Россия должна бороться с глобальными экономическими вызовами.