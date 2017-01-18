Россия: активист Дадин оспаривает перевод в алтайскую колонию

В России оппозиционный активист Ильдар Дадин требует через суд признания незаконным его перевод в алтайскую колонию. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль в комментарии российскому агентству ТАСС.

Дадин оспаривает законность действий сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) в административном иске, который он подал в Замоскворецкий суд Москвы. По мнению активиста, решение перевести его из колонии в Карелии в колонию в Алтайском крае является нарушением Европейской конвенции о защите прав человека.

Ранее во вторник председатель Общественной наблюдательной комиссии в Алтайском крае Алексей Белоус рассказал о просьбе Ильдара Дадина помочь ему перевестись обратно в Сегежскую колонию, поскольку он уже привлек внимание к пыткам в этом исправительном учреждении и может лично помочь части заключенных.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по статье о «неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий». Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В начале сентября Дадина этапировали в колонию в городе Сегежа. 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки сотрудниками ФСИН, а в декабре его перевели в алтайское исправительное учреждение.