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Новости

Российские власти никогда не были лояльны к КаZантипу – диджей

КаZантип во Вьетнаме, январь 2017 года

КаZантип во Вьетнаме, январь 2017 года

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Украинский диджей, основатель лейбла «Propaganda» Анастасия Топольская считает, что фестиваль КаZантип во всем мире прославился своей лояльностью и свободой поведения, а российская власть никогда не поддерживала подобные мероприятия. Такое мнение она высказала в утреннем эфире Радио Крым.Реалии.

«Договориться с правительством России о проведении такого фестиваля никогда не было возможным, собственно поэтому российские организаторы приехали на территорию Украины устраивать КаZантип, сменили несколько локаций за несколько лет и сформировались в Поповке. После аннексии Крыма, я так понимаю, договориться о проведении фестиваля было невозможно. Ни правительство новое, ни люди не поддержали эту инициативу и фестивалю пришлось переехать», – сказала она.

С 1993 по 2013 год фестиваль электронной музыки КаZантип проводился в Крыму: вначале в Щелкино, а затем – в селе Поповка. В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви. В феврале 2015 года КаZантип попытались организовать в Камбодже, но там его запретили местные власти. Летом 2015 года КаZантип под новым названием Befooz был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы воспрепятствовали его проведению: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Тем не менее, посетители Befooz оставались на территории с 31 июля до 16 августа.

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