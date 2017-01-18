Российские власти никогда не были лояльны к КаZантипу – диджей

Украинский диджей, основатель лейбла «Propaganda» Анастасия Топольская считает, что фестиваль КаZантип во всем мире прославился своей лояльностью и свободой поведения, а российская власть никогда не поддерживала подобные мероприятия. Такое мнение она высказала в утреннем эфире Радио Крым.Реалии.
«Договориться с правительством России о проведении такого фестиваля никогда не было возможным, собственно поэтому российские организаторы приехали на территорию Украины устраивать КаZантип, сменили несколько локаций за несколько лет и сформировались в Поповке. После аннексии Крыма, я так понимаю, договориться о проведении фестиваля было невозможно. Ни правительство новое, ни люди не поддержали эту инициативу и фестивалю пришлось переехать», – сказала она.
С 1993 по 2013 год фестиваль электронной музыки КаZантип проводился в Крыму: вначале в Щелкино, а затем – в селе Поповка. В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви. В феврале 2015 года КаZантип попытались организовать в Камбодже, но там его запретили местные власти. Летом 2015 года КаZантип под новым названием Befooz был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы воспрепятствовали его проведению: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Тем не менее, посетители Befooz оставались на территории с 31 июля до 16 августа.