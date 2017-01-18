Наблюдательный совет ПриватБанка возглавил турецкий банкир

Обновленный наблюдательный совет национализированного ПриватБанка избрал председателем финансиста и автора программы реформирования банковской системы Турции Енґина Акчакоча. Об этом 18 января сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

«Енґин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а теперь будет помогать восстанавливать крупнейший банк в стране», – написал Данилюк.

Он утверждает, что новый наблюдательный совет ПриватБанка сформирован из лучших мировых специалистов, большинство из которых – иностранцы и представители международных финансовых организаций.

18 декабря прошлого года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка. По условиям национализации, еврооблигации ПриватБанка подлежали процедуре bail-in (конвертации долга кредиторов в капитал). Национальный банк Украины рассматривает их как обязательства, связанные с бывшими владельцами банка.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) 11 января понизило рейтинг ПриватБанка с уровня «R» (под наблюдением регулирующего органа) до «SD» (выборочный дефолт).