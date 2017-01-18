Вопрос о статусе Крыма не является дискуссионным для России – Песков

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что «вопрос о статусе регионов России, в том числе Крыма, не является дискуссионным для Москвы». Об этом он заявил 18 января, комментируя предложение народного депутата Украины Надежды Савченко о том, что Киеву для возвращения под контроль регионов Донбасса необходимо на время отказаться от аннексированного Крыма.

«Этот вопрос является абсолютно недискуссионным, и неоспоримым для России. Мы не обсуждаем статус и будущее положение российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», – заявил Песков.

Накануне депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что вернуть Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только при временном отказе от притязаний на аннексированный Россией Крым.

Раньше Савченко заявляла, что война на Донбассе, которую она называет «российско-украинской», закончится в 2016 году. Она также выступала за прямые переговоры с лидерами сепаратистов. В начале декабря в Минске состоялась ее встреча с лидерами группировок «ДНР» и «ЛНР». Именно на этих переговорах, как утверждает украинский депутат, она получила опубликованные ею 10 января списки украинцев, удерживаемых в оккупированной части Донбасса, Крыму и России, а также лиц, запрашиваемых у Киева сепаратистами.

В мае 2016 года Кремль обменял Савченко, которую в России приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в соучастии в убийстве двух журналистов, на осужденных в Украине двух российских военнослужащих.