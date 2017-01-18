Прокурор запросил для Ганыша 12 лет лишения свободы

На заседании Днепровского районного суда Киева по делу экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша 18 января прокурор Олег Данилин запросил для Ганыша 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как сообщается, прокурор Данилин, выступая на дебатах, заявил, что, по версии гособвинения, досудебное расследование подтвердило вину Василия Ганыша. По его словам, преступление, совершенное экс-депутатом, является особо тяжким и нет оснований для смягчения приговора.

Василий Ганыш в своем выступлении вины не признал, сообщает корреспондент. По его мнению, материалы досудебного расследования подтверждают его невиновность.

На заседании суда по делу экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша 12 декабря прокуратура зачитала обвинительный акт в новой редакции.

В новом обвинительном акте, который на суде зачитал прокурор Олег Данилин, действия Ганыша квалифицируются по той же статье, что и в прежней версии документа. Ему инкриминируют ч. 1. ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. Но из обвинительного акта исключили эпизод, в котором Ганыш обвинялся в участии в голосовании за проведение «референдума» о территориальной принадлежности Крыма.

В новой версии обвинительного акта Василию Ганышу вменяют в вину два деяния: участие в заседании незаконного Госсовета Крыма 11 апреля 2014 года и выдвижение на российских выборах в феодосийский горсовет.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.