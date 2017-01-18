В США госпитализировали Джорджа Буша-старшего

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в Хьюстоне, штат Техас, сообщает местное телевидение.

Согласно сообщению, с Бушем, которому сейчас 92 года, «все в порядке».

Как ожидается, он вернется домой через несколько дней, сообщил телеканал со ссылкой на офис Буша.

О причинах госпитализации пока неизвестно.

Буш является отцом экс-президента Джорджа Буша-младшего и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша, который выдвигал свою кандидатуру от республиканцев на недавних президентских выборах в США.

Старший Буш, как и его сыновья, является республиканцем, был вице-президентом во время двух сроков в Белом доме Рональда Рейгана перед тем, как стать президентом в 1988 году.

В последние годы Буш пользуется инвалидной коляской.