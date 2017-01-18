В Симферополе согласовали кадровые изменения в администрации города. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«Количество заместителей главы администрации города увеличится на одну штатную единицу. Согласованы назначения на посты первого заместителя и заместителя главы администрации города Александра Овдиенко и Наримана Исаева», – отметили в ведомстве.

Российский глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев утверждает, что первый заместитель главы администрации будет курировать весь финансово-экономический сектор и торговлю.

«Я выражаю надежду, что назначенный заместитель главы администрации сможет сформировать стратегию развития торговли на территории города. В первую очередь, речь идет о выносе рыночных площадей за пределы города и оптимизации розничной сети. В сфере экономики приоритет получат программы краткосрочного планирования. Считаю, что опыт Александра Овдиенко позволит реализовать все намеченные цели», – заявил Бахарев.

В пресс-службе добавили, что Нариман Исаев будет курировать блок межнациональных и межконфессиональных отношений, а также социальную сферу.

О назначении новых заместителей главы российской администрации Симферополя – экс-депутата Верховной Рады АРК, бывшего оперативника СБУ Александра Овдиенко и крымского татарина Наримана Исаева – стало известно 16 января. В этот день на сайте горсовета появились соответствующие проекты решения очередной сессии.

В Меджлисе крымскотатарского народа считают, что назначение на пост заместителя главы подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Наримана Исаева не повлияет на решение проблем крымскотатарского народа на полуострове.