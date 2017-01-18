Аксенов в ответ на заявление Марин Ле Пен по Крыму пригласил ее на полуостров

Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, комментируя заявление кандидата в президенты Франции от популистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен о том, что она признает Крым российским в случае президентства, пригласил ее на полуостров. Об этом он написал в Фейсбуке.

Аксенов отметил, что считает позицию Ле Пен мудрой и дальновидной. По его словам, она объективно оценивает реальность и ставит во главу, прежде всего, интересы Франции.

«Приглашаю Марин Ле Пен посетить наш полуостров! Замечу, что позицию лидера «Национального фронта» в отношении Крыма разделяют парламентарии, принадлежащие к другим партиям. Летом делегация французских депутатов побывала на полуострове, и это стало важным шагом в прорыве информационной блокады», – написал Аксенов.

По его утверждению, «сегодня все меньше европейцев верят в мифы об «аннексированном» Крыме, созданные украинской и западной пропагандой».

Накануне Кандидат в президенты Франции от популистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что она намерена признать аннексированный Крым российской территорией в случае своей победы на выборах.

Ранее Марин Ле Пен заявила, вопреки позиции Европейского союза, что аннексия Россией украинского Крыма не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, заявила: «Я совершенно не считаю, что произошла незаконная аннексия: был референдум, жители Крыма пожелали воссоединиться с Россией».

Эти заявления вполне повторяют позицию России по аннексированному ею Крыму.

Марин Ле Пен, известная своей пророссийской позицией, а также тем, что ее политическая сила получает финансовую и пропагандистскую поддержку со стороны России, она считается одним из двух ведущих кандидатов на выборах президента Франции, первый тур которых должен состояться 23 апреля. Марин Ле Пен, в частности, призывает к «стратегическому партнерству» между Францией и Россией в борьбе с исламистами.