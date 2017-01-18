По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, администрация завода «Крымский Титан» в Армянске увольняет граждан Украины. Об этом говорится 18 января на странице ГУР в Фейсбуке.

«Администрация завода «Крымский Титан» (Армянск) увольняет граждан Украины с нарушением требований действующего законодательства без предоставления срока для поиска нового места работы», – отмечают в украинской разведке.

В украинском ведомстве утверждают, что «российская оккупационная власть пытается обосновать формирование «фильтрационной зоны» на административной границе АР Крым с материковой частью Украины необходимостью борьбы с проявлениями терроризма».

Комментарий руководства крымского предприятия пока отсутствуют.

В октябре 2016 года сообщалось, что крымское предприятие «Юкрейниан Кемикал Продактс», в состав которого входит «Крымский титан» может прекратить внешнеэкономическую деятельность из-за нарушения «торгового эмбарго» Крыма.

Завод «Крымский титан» начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Groop DF передала ЧАО «Крымский титан» российскому дочернему предприятию ООО «Титановые инвестиции». В 2015 году ЧАО «Крымский титан» было переименовано в «Юкрейниан кемикал продактс».