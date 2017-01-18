Заявления Савченко по Крыму должны проверить в Генпрокуратуре и СБУ – Тымчук

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук призывал дать правовую оценку словам Надежды Савченко о Крыме. Об этом Тымчук написал на своей странице в Фейсбуке 18 января.

«Как народный депутат готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Надежды Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины», – написал Тымчук.

Во время заседания украинского парламента 18 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что считает изменой интересам украинского народа заявления украинского депутата Надежды Савченко о том, что вернуть Донбасс мирным путем можно, только если временно отложить вопрос аннексированного Крыма.

В то же время пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что «Россия не обсуждает статус и будущее положение российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было».

Накануне депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что вернуть Донбасс мирным путем можно, только если временно отложить вопрос аннексированного Крыма.

Раньше Савченко заявляла, что война на Донбассе, которую она называет «российско-украинской», закончится в 2016 году. Она также выступала за прямые переговоры с лидерами сепаратистов. В начале декабря в Минске состоялась ее встреча с лидерами группировок «ДНР» и «ЛНР». Именно на этих переговорах, как утверждает украинский депутат, она получила опубликованные ею 10 января списки украинцев, удерживаемых в оккупированной части Донбасса, Крыму и России, а также лиц, запрашиваемых у Киева сепаратистами.

В мае 2016 года Кремль обменял Савченко, которую в России приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в соучастии в убийстве двух журналистов, на осужденных в Украине двух российских военнослужащих.