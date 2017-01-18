Исполнение Россией международных требований положительно скажется на соблюдении прав человека в Крыму – Джелял

Исполнение Россией требований, изложенных Украиной в иске в Международный суд ООН, положительно скажутся на ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, однако пока «Россия пытается представить это внутренним делом». Такую позицию высказал в комментарии Крым.Реалии первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.

«Мы приветствуем подобные действия Украины в Международном суде и считаем, что Россия обязана согласиться с ними и обязана выполнять их, хотя бы при соблюдении прав человека в Крыму... Другой вопрос, что я лично и большинство единомышленников не ожидаем от России выполнения требований от Украины и международного сообщества», – отметил Джелял.

Он напомнил, что на данный момент Россия нарушает в Крыму ряд международных актов, «осуществляется несправедливое и незаконное преследование как отдельных личностей, так и целых групп по национальному и политическому критерию», что говорит об отсутствии стремления со стороны России привести свои действия в соответствии требованиям международных соглашений.

«До (принятия решения Международного суда ООН – КР) будет находится тысяча поводов, тысячи попыток представить аресты и преследование людей, как некую законную деятельность со стороны Российской Федерации, преследования вряд ли прекратятся», – добавил он.

Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. В МИД Украины подчеркивают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».