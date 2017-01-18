Суд оставил под стражей «крымского диверсанта» Сулейманова

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил под стражей одного из «крымских диверсантов» Редвана Сулейманова до 20 января 2017 года. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

«Апелляционная жалоба отклонена, решение о продлении ареста оставлено в силе», – говорится в сообщении.

Информацию о решении суда подтвердил и крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Редвана Сулейманова оставили под стражей в СИЗО. В эти дни планируется окончание ознакомления с материалами уголовного дела и ФСБ передаст уголовное дело в суд», – написал адвокат на своей странице в Фейсбуке.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что задержанному летом в Крыму «диверсанту» Сулемайнову продлили арест до конца января.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.