Геращенко: Крым на Донбасс мы менять не будем

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что никто не будет менять Крым на Донбасс, также, как и не будет сдавать Донбасс. Об этом она написала в Фейсбуке в связи с заявлением депутата Верховной Рады Надежды Савченко по Крыму.

«Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца. Украина – это и Львов, и Киев, но и Крым, и Донецк, и Луганск. Нельзя относиться к территории Украины как к своему избирательный округу – где поддерживают, за тех и боремся, где не воспринимают, тех вычеркиваем», – написала Геращенко.

Во время заседания украинского парламента 18 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что считает изменой интересам украинского народа заявления украинского депутата Надежды Савченко по Крыму.

В то же время пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что «Россия не обсуждает статус и будущее положение российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было».

Накануне депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что вернуть Донбасс мирным путем можно, только временно отложив вопрос Крыма.

Раньше Савченко заявляла, что война на Донбассе, которую она называет «российско-украинской», закончится в 2016 году. Она также выступала за прямые переговоры с лидерами сепаратистов. В начале декабря в Минске состоялась ее встреча с лидерами группировок «ДНР» и «ЛНР». Именно на этих переговорах, как утверждает украинский депутат, она получила опубликованные ею 10 января списки украинцев, удерживаемых в оккупированной части Донбасса, Крыму и России, а также лиц, запрашиваемых у Киева сепаратистами.

В мае 2016 года Кремль обменял Савченко, которую в России приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в соучастии в убийстве двух журналистов, на осужденных в Украине двух российских военнослужащих.