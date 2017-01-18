Лидеры группировок «ДНР» и «ЛНР» посетили отмечание годовщины Переяславской Рады – СМИ

Лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко посетили отмечание 363-ой годовщины Переяславской Рады в Симферополе. Об этом сообщает ряд крымских СМИ.

Во время мероприятия лидер группировки «ДНР» Захарченко заявил, что «крымчане своим примером доказали, что сохранили свою историческую память и преемственность поколений», сообщает РИА Крым.

«Очень знаково, что этот день отмечается в Крыму, потому что с Крыма началось объединение Руси. Крым был для нас примером, которому мы следовали. Я уверен, что дальнейшее объединение русского мира будет происходить в Донецке и Луганске. Я рад находиться в этот день в Крыму. Поддержка Донбасса со стороны Крыма была основной. Когда у нас началась война в 2014 году, к нам приехали люди из Крыма вместе защищать нашу родину», – сказал Захарченко.

Как сообщается, лидер «ЛНР» Плотницкий выразил убеждение, что «на сегодняшний день события Переяславской рады и объединения Руси повторяются».

«Мы по-хорошему завидуем вам, крымчанам, что вы прошли этот отрезок пути. Но вы проложили этот путь для нас. Мы идем небольшими шагами, но мы знаем, куда мы идем. Нас объединяет не только история, общие корни и духовность», – сказал Плотницкий.

Накануне сообщалось, что главы «республик» прибыли в Крым по приглашению «Русской общины полуострова». Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской Рады.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».