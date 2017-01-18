Крымские музеи подали апелляцию по «делу о скифском золоте» – директор музея

Директор Центрального музея Тавриды аннексированного Крыма Андрей Мальгин заявил, что крымские музеи подали заявление на обжалование решения Амстердамского суда по скифскому золоту. Об этом 18 января сообщает издание «РИА Новости Крым».

«Как и предполагалось, крымские музеи подали заявление на обжалование решения Амстердамского суда от 14 декабря 2016 года. Произошло это 16 января. Апелляционная жалоба должна быть принята и зарегистрирована. Полный ее текст будет предоставлен позднее. Эта жалоба подается в окружной суд и там она будет рассматриваться», – утверждает Мальгин.

Накануне первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар заявила, что крымские музеи планируют подавать апелляционную жалобу на решение Окружного суда Амстердама о возврате «скифского золота» на территорию материковой Украины.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.

После аннексии Крыма украинские власти заявили, что артефакты являются не собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В свою очередь крымские музеи настаивали, чтобы ценности вернули им. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию в Крым.