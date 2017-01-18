На Мали в результате взрыва смертника погибли 35 человек

Власти Мали сообщают о гибели 35 человек в результате нападения смертника на военный лагерь в этой африканской стране.

По сообщению, в результате нападения, произошедшего в северном городе Гао, десятки людей были ранены.

Немецкое агентство dpa цитирует местных жителей, которые заявляют, что больница города переполнена.

В лагере базируются правительственные солдаты и члены противоборствующих вооруженных группировок, которые совместно патрулируют пустынный север страны по мирному договору, заключенному при посредничестве ООН.

Благодаря военному вмешательству под руководством Франции в 2013 году удалось оттеснить исламистов, захвативших север Мали за год до этого.

В то же время боевики продолжают действовать в регионе. Кроме того, существует напряженность между местными повстанческими группами и проправительственными ополченцами.

Офис президента Мали сообщил в Twitter, что в Гао приехал министр обороны Абдулайе Майга. В связи с гибелью людей объявлен трехдневный траур.