В Симферополе утвердили проект строительства Соборной мечети – власти

В Симферополе утвердили проект строительства Соборной мечети. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе администрации города.

«Проект строительства главной мечети полуострова получил полное одобрение членов градостроительного совета», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что во время заседания отдельно затрагивался вопрос организации движения и парковки транспорта в районе Соборной Мечети.

«Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев отметил, что в настоящее время, в соответствии с техническим заданием разрабатываются различные варианты проектных решений данного вопроса, в том числе и эстакадные», – отметили в российской администрации Симферополя.

Крымские СМИ сообщали, что в Симферополе прошла церемония закладки фундамента Соборной мечети. Российский глава крымского госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов сообщил о начале закладки фундамента. Строительство Соборной мечети Крыма началось в Симферополе 25 сентября 2015 года. Подконтрольные Кремлю власти полуострова заявляли, что строительство займет не менее трех лет.

В то же время глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев заявил, что в Симферополе заложили не фундамент Соборной мечети, а фундамент административного здания для крымского муфтията.