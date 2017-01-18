В Севастополе сообщают о передаче городу 13-ти машин «скорой помощи». Об этом 18 января сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Глава российского правительства города Дмитрий Овсянников вручил медицинским бригадам ключи от новых автомобилей и напомнил, что обновление автопарка «скорых» происходит в рамках модернизации и развития системы здравоохранения Севастополя.

«В ноябре прошлого года мы передали девять новых автомобилей, сегодня в работу запускаем еще 13. Кроме того, продолжается работа над строительством новых медицинских объектов в рамках федеральной целевой программы: больница скорой помощи и онкологический центр находятся в стадии проектирования, на этой неделе будет согласовано медико-техническое задание», – сказал Дмитрий Овсянников.

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя распорядилось заключить госконтракт на строительство пяти модульных врачебных амбулаторий.

По данным российского департамента здравоохранения Севастополя, севастопольская медицина пополнится 15 крупными медицинскими объектами до 2020 года.