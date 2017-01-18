Больницы Севастополя обещают «усилить» врачами из Москвы

В Севастополь весной 2017 года приедут 50 врачей из столицы России Москвы, утверждает 18 января глава российского правительства Севастополя Дмитрий Овсянников. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя, такое сообщение Овсянников сделал во время передачи городу 13-ти машин «скорой помощи».

По его словам, решать проблемы здравоохранения следует комплексно, принимая во внимание не только переоснащение медицинских учреждений, но и модернизацию системы управления.

«Основной резерв улучшения ситуации я вижу в реорганизации работы управленческого звена. Вчера состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой мы обсудили взаимодействие в развитии системы здравоохранения. Приняты решения об обмене опытом московских и севастопольских медиков в режиме видеосвязи и кадровом усилении медработников, оказывающих первичную помощь ­– с 1 мая в город прибудут 50 московских специалистов», – сказал Овсянников.

Он добавил, что также достигнута договоренность о приеме экстренных севастопольских пациентов лечебными учреждениями Москвы.

По словам медработников Севастополя, медицинские работники из соседней России, которые прибывают по направлениям в государственные поликлиники и больницы аннексированного Крыма, имеют относительно низкую профессиональную подготовку.

По их словам, руководители российских региональных больниц и поликлиник направляют в Крым своих подчиненных в добровольно-принудительном порядке и выбирают, как правило, тех, кто не нужен в своем медицинском учреждении и кто имеет наихудшую профессиональную квалификацию.

Ранее сообщалось, что сорок специалистов из регионов соседней России в рамках государственной программы «Кадровое обеспечение» восполнили нехватку медицинских кадров Севастополя в 2016 году.