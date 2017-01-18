Из-за разлива мазута в акватории Судака возбудили уголовное дело

Подконтрольная Кремлю Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с загрязнением нефтепродуктами морской среды акватории Черного моря вблизи Судака. В результате возбуждено уголовное дело, сообщает 18 января пресс-служба ведомства.

«Установлено, что маслянистые пятна радужного цвета протяженностью 400–500 м, обнаруженные в конце ноября, являются нефтепродуктами. Разливы образовались после прохода нескольких сухогрузов, и вред, причиненный незаконными сбросами, составляет свыше 120 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Вынесенный на берег мазут и его остатки в море были собраны соответствующими службами, отметили в ведомстве.

Расследование, в ходе которого будет проверена информация о причастности к преступлению нескольких сухогрузов, контролируется российской природоохранной прокуратурой по Крыму. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 252 УК России (загрязнение морской среды).