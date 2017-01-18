Суд в российском Санкт-Петербурге прекратил дело в отношении программиста и философа Дмитрия Угая, которого обвинили в незаконной миссионерской деятельности из-за лекции о йоге на фестивале здорового образа жизни. Об этом 18 января сообщает «Медиазона».

Дмитрия Угая задержали 22 октября по доносу жителя Петербурга. Сам обвиняемый, который уже 20 лет изучает йогу, заявил, что его лекция носила светский характер, а изложенные в ней сведения есть в учебниках.

Суд над Дмитрием Угаем стал возможен после поправок в российской закон о свободе совести и религиозных объединениях, внесенных в Госдуму России депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.