Полозов: в суде по «делу Чийгоза» видеозаписи не подтверждают слова свидетелей

В суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза вещественные доказательства в виде видеозаписей с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания потерпевших. Об корреспонденту Радио Свобода сказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Представленные видеозаписи опровергают данные ранее показания потерпевших и свидетелей. Они утверждали, что могли слышать речь Ахтема Чийгоза на расстоянии в несколько десятков метров. Хотя даже камера, которая находится в нескольких метрах от Чийгоза, не передает те слова, которые говорит он или другие участники митинга. Все перекрывает многотысячное скандирование», – заявил Полозов.

Адвокат добавил, что на представленных видеозаписях «Ахтем Чийгоз не осуществляет никаких серьезных организационно-распорядительных функций. Он выстраивает цепочку, общается с Ильми Умеровым, Заиром Смедляевым и другими членами Меджлиса крымскотатарского народа».

«И еще один момент: на видео очень явно видна руководящая роль Аксенова (российского главы аннексированного Крыма – КР), который организовывал людей для противодействия оппонентам», – отметил адвокат Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.