В магазинах Крыма намерены перейти на бумажные пакеты вместо полиэтиленовых – Нараев

В торговых сетях аннексированного Крыма намерены использовать для упаковки товара бумажные пакеты вместо полиэтиленовых. Об этом 18 января сообщил глава подконтрольного Кремлю министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, информирует «рупор» крымского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

«Завтра у нас будет первая встреча с руководителями торговых сетей и будем предлагать перейти с полиэтиленовых пакетов на бумажные», – сказал Нараев.

Нараев также сообщил, что крымское ведомство выступит с инициативой о запрете использования полиэтиленовых пакетов в торговых сетях соседней России.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.