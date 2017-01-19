В Симферополе открылась выставка по культуре Крыма в Золотоордынский период

В Центральном музее Тавриды Симферополя открылась выставка «Крымский Юрт Золотой Орды. Наследие исчезнувшей империи», посвященная истории и культуре Крыма в Золотоордынский период.

Об этом сообщается 18 января на сайте Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия, являющегося совместно с Центральным музеем Тавриды инициатором выставки.

Экспонаты для выставки предоставили Центральный музей Тавриды, Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия, музей-заповедник «Киммерия Волошина», Феодосийский музей древностей. Как сообщили в пресс-службе музея, идея выставки была поддержана российским Государственным Эрмитажем.

«В экспозиции представлены предметы из керамики, металла и камня, как местного, так и импортного производства, отражающие социально-экономические процессы Крымского Юрта и его связи со странами Арабского Востока, Средней и Малой Азией и Китаем. Богатый нумизматический материал характеризует товарно-денежные отношения в государстве и за его пределами. Памятники письменности и эпиграфики свидетельствуют о высоком уровне духовной культуры населения. Экспозицию дополнил археологический материал, найденный в ходе исследований памятников княжества Феодоро и генуэзских колоний», – сообщили в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».