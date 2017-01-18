Радио Крым.Реалии. «Здрасьте, приехали!». Зачем главари «Л/ДНР» посетили Крым?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о визите лидеров группировок «Л/ДНР» в аннексированный Крым. Кто пригласил Александра Захарченко и Игоря Плотницкого на полуостров и какие цели преследует Кремль, организуя визит?

На эти вопросы ответят украинский журналист, редактор программы «Донбасс.Реалии» Андрей Дихтяренко и российский политолог Дмитрий Орешкин. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.