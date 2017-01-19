Севастопольских чиновников подозревают в завышении стоимости ремонта дорог

Севастопольских чиновников из Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства подозревают в том, что они вдвое завысили стоимость услуг по ремонту дорог на Фиолентовском шоссе. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю прокуратуры Севастополя.

В надзорном ведомстве утверждают, что «актами о приеме работ, подписанными заказчиком и должностным лицом подрядчика, подтверждены и приняты как выполненные работы по контракту на указанных объектах. Компании было перечислено более 2 млн 200 тысяч рублей».

«Однако согласно выводу экспертного заключения объем работ фактически выполненных подрядчиком не соответствует указанным в актах. Стоимость невыполненных работ составляет 1 млн 140 тысяч рублей», – заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями).

Подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что в 2017 году на дорожное строительство в городе зарезервировали 3,6 млрд рублей.