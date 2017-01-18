Российская прокуратура проверит высказывания Божены Рынски о гибели Ту-154

Московская прокуратура проведет проверку высказываний российской журналистки Божены Рынски об авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря, в которой погибли 92 человека. Об этом сообщил российскому «Интерфаксу» представитель генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

В декабре Рынска в своем Фейсбуке выразила сожаление по поводу того, что не все пассажиры разбившегося Ту-154 были сотрудниками телеканала НТВ, а только трое. В интервью Радио Свобода Рынска сказала в этой связи: «Очень жаль всех, кроме энтэвэшников...». По ее словам, она подвергается травле со стороны НТВ.

В 2013 году между Рынской и журналистами НТВ произошел конфликт, в результате которого суд приговорил ее к году исправительных работ, обвинив в избиении корреспондента и нанесении ущерба в виде разбитой видеокамеры.

В интервью Радио Свобода Рынска заявила, что «стала жертвой спланированной провокации, организованной Алексеем Громовым, первым заместителем главы администрации президента, который ненавидит ее мужа – Игоря Малашенко, основателя и бывшего генерального директора телекомпании НТВ».

На сайте change.org около 180 тысяч человек подписали призыв лишить Божену Рынску российского гражданства и выдворить из страны.